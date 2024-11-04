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Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: "Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.11.2024 06:30
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan gündem yaratacak cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili, "İki tane forvetimiz var" sözlerine üstü kapalı tepki gösteren Özcan, "Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem" dedi.

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: "Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz"

CHP'de bitmeyen Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dahil oldu. TV100'de katıldığı programda konuşan Özcan, adaylık konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

TANJU ÖZCAN: "ADAY OLMAKTAN ÇEKİNMEM"

AK Partili eski milletvekili Ali Turan'ın "Senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok" sözleri sonrası Özcan şu ifadeleri kullandı:

  • Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var. Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez.

  • Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem. Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım.

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Programın ilgili bölümündeki diyaloglar şöyle:

Tanju Özcan: Aynı şeyleri ben söylüyorsam Mansur Bey de söylüyor. Benimle ilgili müeyyide uygulanacağı, tehditle yayınlarda açıklayanlar...

Ali Turan: Ama senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok başkan.

Tanju Özcan: Nerden biliyorsunuz?

Ali Turan: Genel başkanınız dedi ya 2 tane forvetimiz var diye.

Tanju Özcan: Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var...

Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez. Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem.

Başak Şengül: Ne zaman gerekir peki?

Tanju Özcan: Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım.

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Tanju Özcan seçim aday
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