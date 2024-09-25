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Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım"

25.09.2024 19:17
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan idam cezası çıkışı geldi. Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım" dedi.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım"

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın suç makinesi Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine sert tepki gösterdi.

"BUNLARIN BENİM GÖZÜMDE HAYVAN KADAR DEĞERİ YOK"

Başkan Özcan, katilin çöp aracıyla karakola götürülmesi gerektiğini belirterek, "İki gündür polis memuru şehit Şeyma kardeşimizi konuşuyor tüm Türkiye. Yorumlara bakıyorum sapık sanığın çöp poşetiyle karakola götürülmesi bazıları tarafından eleştiriliyor. Ben de şu bakımdan eleştiriyorum sadece. Niye hayvan toplama aracıyla bu adamı götürüyorsunuz. Hayvan toplama aracıyla götürüp hayvanlara hakaret ediyorsunuz. Bunların benim gözümde hayvan kadar değeri yok. Dolayısıyla burada hayvanlara haksızlık etmişsiniz. Koyun çöp konteynerine, onunla götürün karakola" diye konuştu.

"İDAM CEZASI TEKRAR GÜNDEME GELMELİ"

Başkan Özcan, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterilmesini de sapkınlık olarak nitelendirerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Böyle bir vahşilik böyle bir şey olmaz. 26 tane suç kaydı olan adam sokakta dolaşıyor, gencecik polis memurumuzu şehit ediyor. Bunun affedilir bir tarafı da yok. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım. Bizim halkımız üniformalı memurlarımıza saygı göstermek durumunda. Bunu özellikle söylüyorum. Polis kardeşlerimiz amirlerinden, savcılardan aldıkları talimatı uyguluyorlar. Bunun altında başka şey aramak, çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tanju Özcan idam cezası
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