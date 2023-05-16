Tanju Özcan’dan dikkat çeken HDP çıkışı! '3 kuruşluk oyunu alacağız diye...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından HDP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Artık yeter. ABD uşağı HDP’nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Çadır Mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Oslo’da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları. Net ve açık olalım. PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim"

Bir takipçisinin "Başkanım iyi misiniz?" sorusu üzerine ise Özcan, Üzgünüm sadece. Öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

'AÇMIYOR Kİ'

Tanju Özcan, bir başka paylaşımında ise sığınmacı konusuna değinerek Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum! Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. Lütfen"

Özcan, paylaşımının altına "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" yorumu yapan bir takipçisine ise "Açmıyor ki" yanıtını verdi.





