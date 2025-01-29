Tanju Özcan'dan, zehir zemberek sözler! "Hakkımı helal etmeyeceğim" diyerek seslendi: Zamanında kandırıldığınız gibi yine kandırılıyorsunuz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısı nedeniyle açıklamada bulunan Özcan, sert ifadeler kullandı.

Özcan'ın bahsi geçen açıklamasındaki ifadeleri şu şekilde:



"78 can gitmiş, bizim içimiz hala alev alev yanıyor bazıları da grup toplantılarında laf üretme peşinde. Artık yanan otelin Bolu Belediyesi'nin sınırlarında, mücadele alanı içinde olmadığı hatta merkez ilçenin mülkü hudutları içerisinde olmadığını herkes kabul ediyor.

"SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU"

Buranın inşaat ruhsatını veren kurumun valinin başında bulunduğu, İl Özel İdare olduğu iskanı verenin aynı kurum olduğu, artık bu otele turizm teşviki belgesi vermek suretiyle denetim yetkisinin tamamen Turizm Bakanlığına geçtiğini sağır sultan bile duydu. Bu yanan otele yangın sigortasını özel bir bankaya bağlı sigorta acentesinin yaptığı belli. Bu otelde iş yeri güvenliğiyle ilgili denetleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. Bunu da herkes biliyor

"KONUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLEMEYE ÇALIŞMASINI ESEFLE KINIYORUM"

Şimdi ben sayın Cumhurbaşkanına soruyorum. Özel İdare Bolu Belediyesine mi ait. Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı Bolu Belediyesine mi bağlı? Yangın sigortasını yapan şirket Bolu Belediyesinin alt iştiraki mi? Tüm bunlar ortadayken sayın Cumhurbaşkanının kurtla kuzu hikayesine olayı dönüştürmesi ve gerçek sorumluları adalete teslim etmek yerine onları savunmak için alakası olmayan Bolu Belediyemize konunun sorumluluğunu yüklemeye çalışmasını esefle kınıyorum. Bu yangınla ilgili sorumlular belli yetkililer belli. Onları saklayacağınıza onları korumak için sağa sola çamur ve iftira atacağınıza gerçek suçluları Türkiye'deki yargı sistemine derhal teslim edin.

"YİNE KANDIRILIYORSUNUZ, SİZE HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Sayın Cumhurbaşkanı zamanında kandırıldığınız gibi yine kandırılıyorsunuz. Gün gelecek Allah beni affetsin, millet beni affetsin diyeceksiniz. Allah sizi affeder mi bilmiyorum ama Bolu halkı adına ben sizi affetmeyeceğim. Allahutaala huzurunda da size hakkımı helal etmeyeceğim"