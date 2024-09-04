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  4. Tanju Özcan'ı küplere bindiren manzara: "Yaratıklar" deyip ateş püskürdü! "İşin sonu hapishanede biter"

Tanju Özcan'ı küplere bindiren manzara: "Yaratıklar" deyip ateş püskürdü! "İşin sonu hapishanede biter"

04.09.2024 10:10
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Bolu'da çevreyi kirletenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Alkol içip çöplerini masa üzerinde bırakan 4 kişi tespit edildi, dudak uçuklatan miktarda ceza kesildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan gece saatlerinde meydana gelen manzarayı görünce adeta küplere bindi. Özcan "Siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishanede bitecek" diyerek uyarıda bulundu.

Parkta alkol içip çöplerini bırakan 4 kişiye 160 bin lira ceza kesildi. Belediye ayrıca çirkin görüntüyle ilgili Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumlular için "Dört tane, insan demeyeyim, yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar" diyerek ateş püskürdü.

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PARKI RESMEN ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Bolu’da Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir parkta kimliği belirsiz kişiler gece boyunca alkol alıp, çöplerini olduğu gibi bıraktılar. Sabah dükkanlarına gelen esnafların, parkta masa ve kamelyaların üzerinde alkol şişeleri, bardaklar, tabaklar ve çöplerle karşılaşmasıyla durum Bolu Belediyesi’ne bildirildi.

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EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Parkta gece boyunca alkol alındığını ve çöplerin bırakıldığını tespit eden belediye ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra parkın temizliğini gerçekleştirdi.

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TANJU ÖZCAN: "DÖRT TANE, İNSAN DEMEYEYİM, YARATIK..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüntülere neden olan sorumlulara tepki gösterdi. Başkan Özcan, “Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim; yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibarıyla gönderiyoruz. Ayrıca kendileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız. Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesinin 1. Fıkrası çevreyi kasıtlı olarak kirletenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishanede bitecek. Benden uyarması” ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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