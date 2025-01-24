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Tanju Özcan'ın sözlerine Cemal Enginyurt'un cevabı gündem oldu: "Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2025 23:43
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Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Olayla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Mahkeme otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın tutuklanmasına karar verdi. Canlı yayında Tanju Özcan'ın itfaiye müdürü ile ilgili söyledikleri milletvekili Cemal Enginyurt'u çileden çıkarttı. İşte detaylar...

Tanju Özcan'ın sözlerine Cemal Enginyurt'un cevabı gündem oldu: "Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti"

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Tanju Özcan, yangınla ilgili değerlendirmede bulundu ve "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” dedi.

Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Bürokratlar korkar böyle şeylerden. İtfaiye için söyledim" diye konuştu.

"ADAMIN KORKUSU YÜZÜNDEN 78 CAN GİTTİ VİCDAN MI BU?"

Milletvekili Cemal Enginyurt "Adam korkar da adamın korkusunun yüzünden 78 can gitti, vicdan mı bu? Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken bir adamın korkusu yüzünden bir adamın o denetimi bildirmesi gerektiği yüzünden yazık günah ama ya. 78 insan öldü. Allah'tan korkulur kuldan korkulmaz.

Tanju Özcan ise Cemal Enginyurt'a, "Ben öyledir demedim. Öyle düşünmüş olabilir dedim. Çekinmiş olabilir. Bana getirmemiş olabilir." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kültür ve Turizm Bakanlığı Cemal Enginyurt Bolu Belediyesi
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