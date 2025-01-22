Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler! Anneden yürek yakan sitem: "Çocuğum öldü belki de"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yanan otelden sağ çıkan tatilcilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Tatilciler otelde güvenlik önlemi olmadığını söyleyerek Özcan'a isyan etti.

"ÇOCUĞUM BELKİ DE ÖLDÜ"

Çocuğundan haber alamadığını dile getiren bir anne, "Haberimiz yok. Benim çocuğum belki de öldü. 16 yaşında. Ne olduğu belli değil daha" diyerek derdini dile getirdi.

Buna karşılık Özcan "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun" diye yanıt verdi.

"YANGIN ALARMI BİLE YOK"

Bir tatilci, "Otelin hiçbir güvenliği yok" derken, başka bir tatilci, "Yangın alarmı bile yok" ifadesini kullandı.

"SAATLER SONRA UYANIP MERDİVENDEN ATLADIK"

Başka bir tatilci de "Saatler sonra biz ancak uyandık da merdivenlerden atladık. İnsanlar katlardan atladı. Şaka gibi. Ve şu an kardeşim ortada yok" dedi.