Tanju Özcan "Kaygım bu" diyerek yeni parti sinyalini verdi! 'İmamoğlu' yorumu dikkat çekti: 'Rahatsız etmeye başladı'

Rotasını CHP Genel Merkezi olarak belirleyip hafta başında 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' ile Bolu'dan Ankara yollarına düşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'değişim' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özcan, dün 'İktidar İçin Değişim' çağrısını kamuoyuyla paylaşan Ekrem İmamoğlu için "açıklama yapmaması ya da dolaylı şekilde açıklamalar yapması insanlarımızı rahatsız etmeye başladı" dedi. Öte yandan seçimlerden sonra genel başkanlıktan istifa eden Yunan muhalif lider Aleksis Çipras örneğini veren Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu için "Çipras'ın yaptığını sen niye yapmıyorsun? Allah seni özel olarak mı yarattı? Mustafa Kemal Atatürk sen 25 sene genel başkan kalasın diye mi bu partiyi kurdu?" sorularını dillendirdi.

"İMAMOĞLU DIŞINDA DA GENEL BAŞKAN OLABİLECEK ÇOK KİŞİ VAR"

Tanju Özcan, CHP'de değişim için aklında bir isim olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Genel başkanlıkla ilgili söylersem birkaç adayım var. Ama şu ana dek kamuoyuna deklare etmedikleri için isim verme noktasında değilim. Ama şunu açıkça görmek lazım: Sayın İmamoğlu kamuoyu nezdinde en güçlü aday olarak görülüyor. Ama Sayın İmamoğlu'nun açıklama yapmaması ya da dolaylı şekilde açıklamalar yapması da insanlarımızı rahatsız etmeye başladı. Onun dışında CHP'de genel başkanlık yapabilecek başka çok sayıda insan var. Yeter ki Sayın Kılıçdaroğlu istifa edip kurultayı toplamak suretiyle insanların önünü açsın."

YENİ PARTİ SİNYALİ! "KAYGIM BU" DİYEREK AÇIKLADI

Özcan'ın Haber Global'deki açıklamalarının devamından satır başları şöyle:

Kemal bey giderse parti bölünmez de Kemal bey kalırsa başarısızlığın dibine vuracağız. Kalmakta ısrar ederse farklı arkadaşlarımız farklı saiklerle yeni parti kurmaya kalkabilir, farklı partilere katılmaya kalkabilir. Kaygım bu. Kemal bey giderse parti rahatlar, Kemal beyin kalması sorun.

Farazi olarak konuşuyorum: Sayın Kılıçdaroğlu görevi bırakmadı, yerel seçim oldu, elimizdeki birçok belediyeyi de kaybettik, Kemal bey gene bırakmıyor, ne olacak o zaman? Bir tarafta başarısızlığı bile başarı diye pazarlamaya çalışan bir genel başkan var, bir de gerçekler var.

"ALLAH SENİ ÖZEL OLARAK MI YARATTI?"

Kimse şu soruyu Kemal beye niye sormuyor: Aleksis Çipras'ın yaptığını sen niye yapmıyorsun? Adam 2 seçim kaybedip istifa etti, sen 11 seçim kaybettin, referandum kaybettin. Niye hiç istifa etmeyi düşünmüyorsun? Alternatifsiz misin? Allah seni özel olarak mı yarattı? Mustafa Kemal Atatürk sen 25 sene genel başkan kalasın diye mi bu partiyi kurdu?