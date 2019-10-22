HABER

Tanju Özcan: Köroğlu heykeli eski başkana benzetilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milyon lira masraf yapıldıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Parkı'ndaki, dev Köroğlu heykelinin, heykelin yapıldığı dönemde Bolu Belediye Başkanı olan AK Parti'li Alaaddin Yılmaz'a heykeltıraş tarafından jest olması amacıyla benzetildiğini iddia etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milyon lira masraf yapıldıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Parkı'ndaki, dev Köroğlu heykelinin, heykelin yapıldığı dönemde Bolu Belediye Başkanı olan AK Parti'li Alaaddin Yılmaz'a heykeltıraş tarafından jest olması amacıyla benzetildiğini iddia etti.
Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan’da yapılan heykel, parçalar halinde TIR’larla Bolu’ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlıkta Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Millet Bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Parti'li belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park atıl şekilde kaldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, atıl halde kalan yapıyı gezerek, gazetecilere konu hakkında bilgi verdi. Başkan Özcan, yer tahsisinin belediyeye geri verilmesi halinde yapıyı tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bu binanın yaklaşık yüzde 85'i tamamlanmış durumdayken, tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi bile çakamıyoruz. Buraya bazı kötü niyetli insanlar gelip camları kırıyorlar. Burada alkol alıyorlar. Sık sık temizliğini yaptırdığımız halde maalesef önüne geçemiyoruz. Buranın tahsisi şu anda Bolu Belediyesi'nde değil. Burası sahipsiz kalmış. Tahsisi bize verseler biz burayı tamamlayıp, açacağız. Bununla ilgili henüz bir cevap verilmedi. Burası bir kış geçirecek ve şu anda bina ile ilgili sıkıntılar var. Şu anda bir geriye gidiş var. Bir kış daha geçerse daha da geriye gidilmiş olacak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 11 milyon lira para harcanmış. Bolu halkının cebinden çıkmış bu para. Tahsisi bize vermezlerse, burayı da yapmazlarsa biz verdiğimiz parayı ilgili bakanlıktan ya da Hazine'den isteyeceğiz" dedi.
'HEYKEL ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA BENZİYOR'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kazakistanlı bir heykeltıraş tarafından yapılan dev Köroğlu heykelinin Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a benzediğini iddia etti. Heykelin Alaaddin Yılmaz'ın başkanlığı döneminde yapıldığı için kendisine heykeltıraş tarafından böyle bir jest yapıldığını düşündüğünü belirten Özcan, şöyle konuştu:
"Burada enteresan bir durum da var. Heykeldeki Köroğlu'nun yüzü bire bir eski belediye başkanına benzetilmiş. O da enteresan bir durum. Bu niye yapılmış ben de çözebilmiş değilim. Kendisiyle de paylaştım bunu. Kendisi 'Haberim yok' dedi. Net bir şekilde kime benzediği görülüyor. Yapan sanatçı Köroğlu'nun kime benzediğini bilemediği için eski belediye başkanına buradan aklınca bir jest yapmış."
Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Tanju Özcan’ın iddiasıyla ilgili olarak, "Böyle bir şey olur mu?" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
İstanbul'dan Anadolu'ya açılan gönül bahçesiİstanbul'dan Anadolu'ya açılan gönül bahçesi
Egeli Elvis: ‘Sinan Çalışkanoğlu’Egeli Elvis: ‘Sinan Çalışkanoğlu’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.