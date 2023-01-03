HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanju Özcan kuzenini yardımcısı olarak atadı: Dayımın oğlu olmasının bir alakası yok

Tanju Özcan kuzenini yardımcısı olarak atadı: Dayımın oğlu olmasının bir alakası yok

03.01.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kuzenini belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Kamuoyunda tartışma yaratan kararla ilgili açıklama yapan Özcan, kuzeninin AK Parti döneminde işe girdiğini belirterek, "Benim dönemimde Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan kuzenini yardımcısı olarak atadı: Dayımın oğlu olmasının bir alakası yok

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olan kuzeni Sedat Gülener, belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Başkan Özcan, dayısının oğlunu göreve getirmesiyle ilgili, "Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok” dedi.

1

TANJU ÖZCAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bolu Belediyesi'nde 2021 yılının Mayıs ayından beri görev yapan İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz, belediye başkanlığı görevinden iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Ahmet Yılmaz'ın yerine, Tanju Özcan tarafından 2021 Haziran ayından bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten dayısının oğlu Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Sedat Gülener sosyal medya hesabından yeni göreviyle ilgili olarak, “Türkiye’nin en başarılı başkanının yardımcısı olarak atamam gerçekleşmiştir. Beni bu göreve layık gören çok kıymetli Başkanım Sayın Tanju Özcan’a teşekkürlerimi sunarım. Her şey Bolu için” diye yazarak, Özcan ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı.

4

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ÇALIŞIYORDU"

Başkan Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. Sedat Gülener, benden önce AK Parti döneminde Bolu Belediyesi'nde çalışıyordu. Kendisine önemli görevler verilmişti. Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. AK Parti döneminde yükselmeye başlamıştı. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Bir tek Boluludan itiraz olmadı. Sonra başarılı olduğu görüldü, tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" dedi.

3

"LİYAKETE UYGUN OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Özcan, liyakate bakarak görev atamalarını yaptığını belirterek, "Ben akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. Tam tersi durumlar da oldu. AK Parti döneminde burada müdür olan kişilerin çalışkanlığı ödüllendirilerek başkan yardımcısı yapılmıştı. Hala görevde yine AK Parti döneminde burada işe alınmış bazıları benim tarafımdan müdür yapıldı. Benimle hiç alakası olmayan kişilere görevler verdim. Dolayısıyla kim olduğuna çok bakmadan liyakate uygun olmasına özen gösteriyoruz" diye konuştu.

2

‘TORPİL’ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Tanju Özcan, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır" sözleriyle ilgili de, "Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz, dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken, akçeli bir şeyden bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansı ile gelmiştir. Milletvekili olabilir, başka bir belediye başkanı olabilir, meclis üyesi olabilir, bir yerin müdürü olabilir, başkanın yakından tanıdığı birinin referansı olabilir. Dolayısıyla bunu birbirine karıştırmamak lazım. Ben o canlı yayında doğruyu söyledim" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandıÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan belediye kuzen

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Kırtasiyede kız çocuğuna taciz! İğrenç olayla ilgili yeni gelişme

Kırtasiyede kız çocuğuna taciz! İğrenç olayla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.