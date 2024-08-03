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  4. Tanju Özcan "Uyarmadı demeyin" diyerek duyurdu! Bolu'da kameralarla tespit edilip tek tek ceza yazılıyor

Tanju Özcan "Uyarmadı demeyin" diyerek duyurdu! Bolu'da kameralarla tespit edilip tek tek ceza yazılıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.08.2024 18:29
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Özcan'ın bahsettiği sıkı denetimler Bolu'da uygulanmaya başlandı. Güvenlik kameraları şehrin dört bir yanının tararken, yere sigara izmariti, çöp atanlar tespit edilip cezai işlem uygulanıyor. Görüntüleri paylaşan Özcan, "Uyarmadı demeyin. Ekipler iş başında ve kameralarla takip ediyoruz." notunu yazdı.

Tanju Özcan "Uyarmadı demeyin" diyerek duyurdu! Bolu'da kameralarla tespit edilip tek tek ceza yazılıyor

Bolu Belediyesi, 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası yazılacağını duyurmuştu.

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Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Bugün belki Bolulular bana kızacaklar ama gelecekte hepsi teşekkür edecekler. Türkiye'nin en güzel şehrini kimsenin kirletmeye hakkı yok. Bunun da bir bedeli varsa bu bedeli ödemeye hazırım ifadelerini kullanmıştı.

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GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Özcan'ın açıkladığı sıkı denetimler Bolu genelinde güvenlik kameraları yardımıyla uygulanmaya başladı.
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Yapılan denetimlerin görüntülerini paylaşan Özcan, "Uyarmadı demeyin. Ekipler iş başında ve kameralarla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu
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