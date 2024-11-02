Tanju Özcan ve Burcu Köksal'dan peş peşe açıklamalar! "Son nefesime kadar Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağım"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası CHP’nin çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlendi.CHP lideri Özgür Özel, CHP yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra DEM Parti yöneticileri ve milletvekilleri de mitinge katıldı.

Mitinge katılmayanlar arasında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da vardı.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt'taki mitinge katılmayıp kendisini eleştirenlere, "Biz milliyetperveriz. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk Milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde benim gibi düşünen son derce fazla insan var, bunun da böyle bilinmesini isterim.Yörüngesini şaşıranlar bu yorumları yapanlar. Herkes siyasetini bu çizgide yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIM"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Mansur Yavaş'ın bu konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayıp, "Doğuştan CHP’li bir nefer olarak son nefesime kadar Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağım." dedi.

Doğuştan CHP’li bir nefer olarak son nefesime kadar Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağım. https://t.co/A75gxVb12U — BURCU KÖKSAL (@burcukoksal03) November 2, 2024

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ÇİZGİSİ DEĞİŞMEZ"

Mitinge katılmayan ve eleştirilen diğer isim olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mansur Yavaş'ın konuşmasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @mansuryavas06‘ın bu konuşmasını herkesin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyor ve bu sözlere aynen katılıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün partisidir. 6 Ok programda olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi’nin çizgisi değişemez!!!"