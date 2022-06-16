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Tanju Özcan yine çok konuşulacak: Asıl disipline verilme sebebim, o tweet…

16.06.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’den ihraç edilmek istemesi ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. İhraç talebinin CHP yönetimi tarafından, kadınlara karşı ölçüsüz ve lakayt davranmakla suçlanması olduğunu hatırlatılması üzerine “Asıl disipline verilme sebebim, 6 Haziran’da attığım tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..." dedi.

Tanju Özcan yine çok konuşulacak: Asıl disipline verilme sebebim, o tweet…

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP yönetimi ile yaşadığı kriz devam ediyor. Özcan, yaptığı son açıklamasında ihraç talebi ile ilgili yine tartışılacak sözler kullanarak ihraç edilmek istenmesinin asıl gerekçesinin 6 Haziran'da paylaştığı tweet olduğunu öne sürdü.

Halk TV’nin internet sitesinde İsmail Saymaz’a konuşan Tanju Özcan ihraç talebi ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. İhraç edilmek istemesinin asıl sebebinin genel başkanla ters düşmesi olduğunu öne süren Özcan, 6 Haziran’dan attığı cumhurbaşkanlığı adaylığı tweeti ile ilgili de "Dayanamadım. (Erdoğan'ın) sürekli genel başkanı ve partiyi aşağılamasından müthiş rahatsızlık duyuyorum" dedi.

İşte Tanju Özcan’ın İsmail Saymaz’a yaptığı o açıklamalar:

Önceki gün görüştüğüm Özcan, Çınar'la yaşadıkları diyalogda asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürüyor. Kendi cephesinden olayı şöyle anlatıyor:

"Oylama yapıyoruz, ciddi bir oylama. Evet diyen var, hayır diyen var. Sayıyorum. Bir sağ elini kaldırıyor, bir sol elini. El sallıyor. 'Hanımefendi, hayır diye geçeceğim kayıtlara' dedim. Sonra dedim ki, 'El mi sallıyorsunuz bana?' 'Evet, sallıyorum' dedi. 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı bir adamım, ayıp olmuyor mu' dedim. Sinirli şekilde söyledim. Yüzümde bir gülümseme var ama... Kadın tepki göstermedi. AKP'li meclis üyeleri de. 15 gün sonra gösterdiler. Özür dilenmesini ben bekliyorum."

Özcan'a, bu tartışmadan sonra belediye önünde yapılan protesto sırasında cama çıkıp müziğe tempo tutmasını sordum. "Beni protesto ediyorlardı, izledim. Değişik bir müzik çalıyordu, gayrıihtiyari ritim tutmuşum" diyor.

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CHP yönetimi tarafından, kadınlara karşı ölçüsüz ve lakayt davranmakla suçlandığını hatırlattım.

Özcan, şu karşılığı veriyor:

"Espri yapmayı seviyorum. Siyasetin mizahi bir yönü olması gerekiyor. Özü sözü bir biriyim. Bazen gaf da yapıyorsun. Gaf yapmayan bir siyasetçi tanıyor musunuz? Espiri yaparken kimine göre ölçü kaçıyor, kimine göre kaçmıyor. İstanbul ve Ankara belediyesinden sonra en çok canlı yayında izlenen, bizim meclistir. Gençler özellikle... Siyasetin eğlenceli kısmını görmek istiyorlar. Şakalaşıyoruz da. Bazen şeyimizi aşıyoruz."

BAŞKA PARTİYE GEÇMEYECEK

Özcan'a göre ihraç edilmek istenmesinin asıl gerekçesi, 6 Haziran'da paylaştığı tweet. Bu tweette Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, şunları yazdı:

"1 hafta önce kibir abidesi size 'Yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn. Gn. Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin, ben bu resti göreyim. Hazırım, inan olsun. Sandıkta dürüvereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim!!!"

Özcan'a "Neden böyle bir tweet attınız?" diye sordum.

"Dayanamadım. (Erdoğan'ın) sürekli genel başkanı ve partiyi aşağılamasından müthiş rahatsızlık duyuyorum" diyor.

Şöyle devam ediyor:

"Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..."

Özcan, ihraç edileceğini düşünüyor.

Zafer ya da Memleket partilerine geçmeyeceğini kaydediyor.

Diyor ki:

"Başka partiye geçmem. Gerekirse siyasi hayatımı bağımsız belediye başkanı olarak devam ettiririm. Gücüme inanıyorsam bağımsız olarak çıkmayı deneyebilirim. Mahkemeye müracaat edeceğim. CHP'den başka yere gitmeyi asla düşünmedim. Beni göndermeye çalışanlar benden daha eski partili değil ki."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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