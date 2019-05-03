Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı yabancı uyruklarının iki ayrı kuruluşun yanı sıra belediyeden de yardım aldığını ileri sürerek, "Biz dedik ki Türk vatandaşlarına tanınmayan bu imtiyazı yabancılara da biz tanımıyoruz. Söylediğimiz bu. Yoksa kimse aç kalsın, acından ölsün, böyle bir şey söyleyemeyiz biz. Biz sosyal demokratız." dedi.

Özcan, CHP Belediye Başkanları Toplantısı için geldiği parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İçişleri Bakanlığı, hakkınızda soruşturma başlatmış, neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Özcan, konuyu toplantıda kendisine gelen telefonlardan öğrendiğini ve detayları bilmediğini bildirdi.

Özcan, "Varsa açılmış bir soruşturma veririz savunmamızı." dedi.

"Bir geri adımınız söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine de Tanju Özcan, şöyle konuştu:

"Hayır, ortada geri adım atacak bir durum görmüyorum. Yazdığımız yazı çok netti. Böyle bir soruşturma açıldıysa bana göre ne söylediğimizi, ne yaptığımızı çok anlamamışlar diye düşünüyorum. Gönderirler bir müfettiş, biz de savunmamızı veririz. Bunlar rutin işler, olabilecek şeyler, beklediğimiz şeyler. Biz aşevi ile ilgili hiç böyle bir karar almadık. Zaten Bolu'da 12 bin mülteci yaşıyor, 5 tanesi aşevinden faydalanıyor. Faydalanmaya da devam ediyorlar. Bizim dediğimiz şuydu, Türk vatandaşlarına iki ayrı yardım kuruluşundan yardım ettirebilir misiniz? Hem sosyal hizmetler hem sosyal yardımlaşma veya Kızılay. Ettiremezsiniz, mevzuata uygun değil. Ama bazı yabancılar birden çok yardım kuruluşundan yardım alıyor, artı belediyeden de yardım alıyor. Biz dedik ki Türk vatandaşlarına tanınmayan bu imtiyazı yabancılara da biz tanımıyoruz. Söylediğimiz bu. Yoksa kimse aç kalsın, acından ölsün, böyle bir şey söyleyemeyiz biz. Biz sosyal demokratız. Bizim dünya görüşümüzde böyle bir şeyin yeri yok."

Bu görüşlerini 3,5 ay boyunca seçim kampanyası döneminde söylediğini anımsatan Özcan, "Bunları söyleyerek sandığa gittim. Dolayısıyla maksatlı bir şekilde farklı noktalara çektiler. Bizim söylediğimiz net ve açıktı. Bugün de soruşturma açılmış diye haberler geliyor, dediğimiz gibi biz bunları tekrar anlatacağız, öyle görünüyor." diye konuştu.

