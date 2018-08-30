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Tank batığına dalıp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, dalış turizmine katkı sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) temin edilip, 2017 yılında, 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu Kaş Limanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde özel dalış yapıldı.

Tank batığına dalıp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, dalış turizmine katkı sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) temin edilip, 2017 yılında, 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu Kaş Limanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde özel dalış yapıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle turizmin dört mevsime yayılması için TSK'dan temin edilen Kaş Limanı'ndaki tank batığına, Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yapıldı. Dalgıçlar tarafından tank batığının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Vali Karaloğlu, talebiyle gerçekleştirilen etkinlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
15 dalgıcın katıldığı etkinlikte, 6 metre derinlikteki tank batığının üzerinde, 6 metre boyunda ve 4 metre enindeki Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açıldı. Kaş Limanı'ndaki 1960 model tank batığına yapılan dalış ve Zafer Bayramı dolayısıyla açılan Türk bayrağı ile Atatürk posteri, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Tank batığına dalıp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

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