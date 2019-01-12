"Tank Palet Fabrikası işçileri asla mağdur edilmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin asla mağdur edilmeyeceğini, çalışanların işten çıkartılmayacağını, çalışan sayısının birkaç kat daha artırılacağını belirtti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tank Palet Fabrikasının CHP'nin istismar alnına dönüştürülmek istendiğini ifade etti.

Birilerinin de bilerek veya bilmeyerek CHP'nin bu istismar girişimlerine çanak tuttuğuna dikkati çeken Yavuz, "Düşünebiliyor musunuz? CHP işi gücü bırakmış 25 milletvekiliyle Sakarya'ya çıkartma yapıyor. Ey CHP, şunu bil ki Sakarya'dan sana ekmek çıkmayacak ve Sakaryalı istismar girişimlerinize asla prim vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tank Palet Fabrikası, kapansın, küçülsün, çalışanları işten çıkartılsın, işlevsizleşsin" diye değil bilakis "daha da büyüsün, daha da çok üretsin, daha da çok kişiye iş kapısı olsun, çok daha büyük işlere imza atsın" diye uğraştıklarını aktaran Yavuz, "Tank Palet Fabrikası, bugün yaptığı işleri yapsın ama bununla birlikte daha fazlasını üretsin ve fazlasını geliştirsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.