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Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili flaş iddia: Katar ordusuna geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın BMC’ye verilmesi eleştirilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tank Palet Fabrikası'nın satılması söz konusu değil" derken, CHP’li Engin Özkoç ise "Türk ordusuna ait fabrika Katar ordusuna geçiyor. BMC’nin büyük ortağı Katar ordusudur" iddiasında bulundu.

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili flaş iddia: Katar ordusuna geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özelleştirilecek askeri fabrika için henüz ihale şartnamesi oluşturulmadan kazanan firmayı açıklaması tartışma yarattı. Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; fabrikada örgütlü işçiler, “Daha ihalesi bile yapılmamış özelleştirmeyi kazanan firma nasıl belli olur?” sorusunu sorarken CHP Milletvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanının açıklamalarından anlaşılıyor ki, Türk ordusuna ait askeri fabrika Katar ordusunun yönetimine geçiyor. Çünkü BMC'nin büyük ortağı yüzde 49.99 hisseyle Katar ordusudur” iddiasında bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin 20 Aralık 2018 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtilirken, firmaların yarışacağı bir ihale düzenleneceği, ihale şartnamesinin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile MSB tarafından belirleneceği açıklanmıştı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları fabrikada örgütlü işçi sendikası Türk Harb-İş'te şok etkisi yarattı. Türk Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, BMC firmasına satılacağı açıklamasının ardından fabrikadaki işçilerin moral ve motivasyonunun sıfırlandığını belirtirken, “Daha ortada ihalenin şartnamesi bile yok. İhale de yapılmamış. Biz fabrikanın BMC firmasına verileceğini söylediğimizde, ‘nereden çıkarıyorsunuz, yok böyle bir şey' demişlerdi” dedi.

İşletme hakkı devri yönteminin özelleştirmenin bir yöntemi olduğunu belirten Yavuz, daha önce de Türk Telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devri yoluyla özelleştirildiğini, oradaki işçilerin haklarının özelleştirme sonrası tümden kaybedildiğini bildirdi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN 'KATAR ORDUSU' İDDİASI

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, henüz şartname oluşturulmadan ve ihale yapılmadan kazanan firmanın açıklanmasını eleştirirken, “Bu doğrudan doğruya ihaleye fesat karıştırmaktır, görevi kötüye kullanmaktır. Suç işlenmiştir” dedi.

BMC'nin patronu Ethem Sancak'ın daha önce BMC'nin yüzde 49.99'la büyük ortağının Katar ordusu olduğunu açıkladığını belirten Özkoç, “Bir zamanlar Suriye ile aramız iyiydi, birden bozuldu. Katar'la da aramız bozulursa ne olacak? Türk ordusuna, Türk işçisine, Türk girişimcisine güvenmeyip askeri fabrikamızı Katar ordusuna teslim etmek hangi mantığa sığar” diye sordu.

'ASKERİN FABRİKASINA DOKUNULMASIN'

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ihale bile düzenlenmeden adrese teslim şekilde askeri fabrikanın BMC firmasına verildiğini belirtti. Dikbayır, “Özelleştirmeye karşı değiliz, ama askeri fabrikanın özelleştirilmesini asla kabul edemeyiz. İşletme hakkı devri de bir özelleştirmedir. Örneği Türk Telekom ve elektrik şirketleridir. Bayraktarlar İHA'ları yapıp ihraç etti. Ama kendi fabrikalarında yaptı. BMC'de kendi fabrikasında yapsın. Askerin fabrikasına dokunulmasın” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Tank Palet Fabrikası'nda çalışan kardeşlerim başta olmak üzere kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması kesinlikle söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir, bundan sonra da etmez. Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını, neyin işletmeye alınacağını anlamaz. Mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. Burada yapılan iş özelleştirme değiltir. İşletme hakkının belirli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devridir.

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Anahtar Kelimeler:
Tank-Palet Fabrikası sakarya BMC erdoğan Engin Özkoç Katar

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