"Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor"

- "Beka sorununa yüzümüzü dönemezdik"

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün risk altında olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir.

Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar. Her yolu mübah sayıyorlar. Maksatları Türkiye'yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar.

YPG'yi silahlandırıp önünü açmaları da bu sebepledir. Yıllarca devletin ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar nüfuz eden FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti, Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kastedildi. Türkiye çembere alındı. Zalimler karadan, havadan, denizden ülkemizi kuşattı. Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı maalesef şehit edildi, 2 bin 193 kardeşimiz yaralandı. Gelişmeler karşısında, Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik."