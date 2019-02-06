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Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki için Ankara'da eylem yaptı

ANKARA (AA) - Türk Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şubesi üyeleri, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına tepki göstermek için İstanbul yolu üzerindeki Erkunt Döküm Fabrikası önünde bir araya geldi.

Burada grup adına konuşan Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Alaattin Soydan, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Sakarya 1’inci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğünün tüm mal ve hizmet üretim birimlerinin işletme hakkının özel sektöre devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 20 Aralık 2018'de Resmi Gazete’de yayınlandığını söyledi.

Fabrikanın yarım asırlık savunma sanayisi tecrübesine sahip olduğunu belirten Soydan, şunları söyledi:

"Fabrikanın 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle zırhlı araçları sıfırdan üretmesi, tank modernizasyonunda tecrübe, bilgi ve deneyime sahip yetişmiş iş gücü, son 10 yılda 3 defa özel sektörü bile gıpta ettirecek şekilde Milli Prodüktivite Merkezi'nin en verimli iş yeri olarak tescil ettiği, dünyadaki ilk beş arasındaki bir iş yeridir.
Bu fabrikanın bugün yeniden kurulması sadece 20 milyar dolarlık bir yatırımı gerektirmekte, bilgi ve tecrübe oluşumu ise en az 10 yılı bulmaktadır."

Eyleme, Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal'ın yanı sıra bazı siyasi partilerin milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve işçiler katıldı.

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Sakarya Tank ve Palet Fabrikası Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı Türk Harb-İş Sendikası

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