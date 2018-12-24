HABER

Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 23:53 | Son Güncelleme

 - SAKARYA'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için Adapazarı şehir merkezinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' sloganları atarak karara tepki gösterdi.

'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler büyüyor. Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok fabrikadan işçiler akşam saatlerinde Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı'nda toplandı. İşçiler ellerinde sendika flamaları ve Türk bayraklarıyla 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' ve 'Savunma sanayi özelleştirilemez' sloganları atarak karara tepki gösterdi. Meydanda yapılan basın açıklamasına MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 3 partinin il başkanları, Türk-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve işçiler katıldı.

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz fabrikanın milli değerleri savunduğunu belirterek, "Savunma sanayisinde, tüm birliklerimizin paletli ihtiyaçları bu fabrika tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra fabrikamız geliştirilerek öncelikle M-48 tanklarımızın modernizasyonu daha sonra M-52 modernizasyonu ve daha sonra Leopar T1 ve Leopar T2 tanklarının modernizasyonunu yapmıştır. 2002 yılında Fırtına obüsleri imalata başlamıştır. En son 2011 yılında düşmanın korkulu rüyası 281 adet Fırtına obüsü üretilmiş ve birliklerimize teslim edilmiştir. Sınır ötesi operasyonlarında Zeytin Dalı ve Fırat operasyonlarında Afrin'i fetheden PKK'nın korkulu rüyası bir araçtır. Fırtına obüsü, şu anda fabrikamızın özelleştirilmesine vesile olan Altay tankından çok daha üst düzey donanıma sahip bir teknolojiyle donatılmıştır. Hedefi nişan alma derdi olmayan bir sistem ile 1 dakikada 1 kasabayı yok etme gücüne sahip bir araçtır. Orada bir çikolata fabrikası değiliz, bunu yanlış anlayan Sakarya'daki bazı arkadaşlarımızın tepkilerini gördüm. Orada çikolata üretmiyoruz, bu ülkenin milli değerlerinin savunuyoruz." dedi.

Fabrikadaki işçilerin Altay'ı üretmek için hazır olduğunu söyleyen Yavuz şöyle dedi:

"Böyle bir fabrikanın apar topar böyle bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasını biz çalışanlar olarak şiddetle kınıyoruz. İşletmesinin verilerek 2019 yılında özelleştirme kararına karşı olduğumuzu ifade etmek içindir. Sakaryalılar tarafından para toplanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilen bu arazilerin özel şahıslara verilmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu basın açıklaması hibe edilen bir malın yasal olarak başka birilerine devredilemeyeceğinin haykırışıdır. 25 yıllığına şahıslara altın tepsiyle sunulması ne kadar doğrudur. Bu fabrika özelleşsin mi? Bu toprakları birilerine hibe etmek ne kadar doğrudur? Biz Altay tankını üretmek adına tüm hazırlıklarımızı yapmışken hiç tecrübesi olmayan bu işten anlamayan ve alakası olmayan birilerine bu fabrikayı vermek ne kadar doğrudur. Altay tankı bundan 7 yıl önce Koç Grubu'na verildiğinde bunun yanlış olduğunu ifade ettik, geçen 7 yılda hiçbir ilerleme olmamıştır. Altay o zaman bu işçilere, bu ustalara verilmiş olsaydı şimdi çoktan üretime geçişmişti. Üretimi neden bizlere vermiyorsunuz?"

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
Hatay’da Noel Bayramı dualarla kutlandıHatay’da Noel Bayramı dualarla kutlandı
Beyoğlu'nda Noel kutlaması Beyoğlu'nda Noel kutlaması 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.