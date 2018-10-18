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Tanker, 2 bina ve bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zift yüklü tanker, 2 binaya çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarını yıkarak durdu.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zift yüklü tanker, 2 binaya çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarını yıkarak durdu. Kazada, tankerde bulunan 2 kişi yaralanırken, çarptığı yerlerde hasar meydana geldi. Olay, İlçeye bağlı Pirinççeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yollarını asfaltlama yapmak için Tekirdağ'dan gelen Erkan Baran (46), yönetimindeki 59 AJ 08 plakalı zift tankeri kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 200 metre yolda kaydı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen tanker önce Ali Osman Kahyaoğlu'na ait iş yeri duvarına, daha sonra süt toplama merkezine, ardından da Mehmet Çökülgen'e ait evin bahçe duvarına çarparak yıktı. Kazada tanker sürücüsü Erkan Baran ile yanında bulunan Ayhan Çömez (33) yaralandı. Yaralılar çevre sakinlerinin yardımıyla tankerden çıkarılarak otomobille Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Tankerin çaptığı binalar ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, yolda ve binalarda yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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