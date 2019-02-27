Tanker devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesini Elbistan’a bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Elbistan’a melas yüklemek için yola çıkan 33 DCJ 50 plakalı tanker, Elbistan-Göksun karayolunun 35.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü, kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tankeri, tekrar kaldırmak için ise Göksun-Elbistan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. 2 adet vinç, tonlarca ağırlıktaki tankeri kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Bu zaman zarfında Göksun-Elbistan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tankerin kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.



