Tanker gerilimi BM Güvenlik Konseyi'nde

Londra olayı "düşmanca bir hareket" olarak görüyor.İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, bir İngiliz petrol tankerinin İran tarafından alıkonulmasını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. İngiliz temsilci, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mektupta "Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran'ın hareketi yasadışı bir müdahaledir" ifadelerine yer verdi. Mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu esnada Umman karasularında olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da İran'ın Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki "Stena Impero" adlı petrol tankerine el koyması "düşmanca bir hareket" olarak nitelendi ve bu "yasadışı müdahalenin" uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere, İran'a yeni yaptırımlar olasılığını değerlendiriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Pazar günü ön görülen diplomatik ve ekonomik önlemlerle ilgili bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

İran: Mürettebat güvende