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Tanker gerilimi BM Güvenlik Konseyi'nde

21.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

İngiltere İngiliz bandralı petrol tankerinin İran tarafından alıkonulmasını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

Tanker gerilimi BM Güvenlik Konseyi'nde

Londra olayı "düşmanca bir hareket" olarak görüyor.İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, bir İngiliz petrol tankerinin İran tarafından alıkonulmasını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. İngiliz temsilci, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mektupta "Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran'ın hareketi yasadışı bir müdahaledir" ifadelerine yer verdi. Mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu esnada Umman karasularında olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da İran'ın Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki "Stena Impero" adlı petrol tankerine el koyması "düşmanca bir hareket" olarak nitelendi ve bu "yasadışı müdahalenin" uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere, İran'a yeni yaptırımlar olasılığını değerlendiriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Pazar günü ön görülen diplomatik ve ekonomik önlemlerle ilgili bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

İran: Mürettebat güvende

İran'dan ise petrol tankerinin mürettebatının iyi olduğu açıklaması geldi. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, Pazar günü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 23 kişiden oluşan mürettebatın güvende olduğunu ve sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti. Gemide bulunan personelin Hindistan, Rusya, Letonya ve Filipin uyruklu olduğu kaydedildi.

İran daha önce petrol tankerinin bir balıkçı teknesine çarptığı, tankerin çarpışma sonrası hasar gören ve yardım sinyali veren balıkçı teknesine yanıt vermediği için alıkonulduğunu açıklamıştı. İran'ın iddialarını reddeden İngiltere ise tankerin seyir kuralları ve uluslararası deniz hukukuna uygun seyrettiğini bildirmişti.

İngiliz bandıralı geminin İsveçli sahibinin, mürettebatı ziyaret etmek için girişim başlattığı be bunun için İran makamlarına resmi başvuru yapıldığı belirtiliyor.

Reuters / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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