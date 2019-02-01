Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı (2)

Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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