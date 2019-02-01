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Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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