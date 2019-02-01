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Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönü'nde hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park etmiş gaz tankerine arkadan çarptı.

Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönü'nde hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park etmiş gaz tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii İstoç-TEM Mahmutbey Yönü istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde park halinde olan LPG yüklü tankere çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Hafriyat kamyonunun ön kısmı alev topuna dönerken, tankerde de gaz sızıntısı başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri alev topuna dönen kamyona köpükle müdahale etti. Polis gaz tankerinde olası bir patlamaya karşı yoğun güvenlik önlemi alarak otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönünü trafiğe tamamen kapattı. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken, tankerdeki gaz da tahliye ediliyor.

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