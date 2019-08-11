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Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

BURDUR'da, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu Hasibe Şenkaya (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu Hasibe Şenkaya (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Tugay kavşağında meydana geldi. Fehmi T. yönetimindeki 15 SD 013 plakalı süt tankeri, Nurettin Yalçın (59) yönetimindeki 15 NY 244 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasibe Şenkaya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU
Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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