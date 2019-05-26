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Tanker, kamyonete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin arı kovanı taşıyan kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin arı kovanı taşıyan kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tankerin çarptığı yüksek gerilim hattı direkleri devrilirken, kamyonetteki kovanlar ise etrafa dağıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, D- 650 karayolu Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Aydoğan Manay yönetimindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Necat Eryiğit yönetimindeki 54 RF 416 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yol kenarındaki evin duvarına çarparak durabilen kamyonetin taşıdığı arı kovanları etrafa dağıldı. Tanker ise beton 2 yüksek gerilim hattı direğine çarpıp devirdikten sonra yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit öldü, yanındaki Vahide Eryiğit ve Emriye Eryiğit ile kamyon şoförü Aydoğan Manay ile beraberindeki Yasin Manay ve Yusuf Manay yaralandı. Araçta sıkışan Aydoğan Manay, kaza kırım ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri, tankerin alev alma ihtimaline karşın köpükleme çalışması yaparken, elektrik dağıtım şirketi ise akımı keserek onarım çalışmasına başladı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

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