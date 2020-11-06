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Tanker köprüden hafif ticari aracın üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolden çıkan tanker köprüden, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kontrolden çıkan tanker köprüden, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Cihadiye Yolu üzerindeki otoyol bağlantı köprüsünde seyir halinde olan bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden, o sırada yoldan geçen bir hafif ticari aracın üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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