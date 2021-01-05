Tanker krizinin arkasından para çıktı

Krizin arkasında Güney Kore bankalarında dondurulan İran fonlarının olduğu belirtiliyor.İran'ın Güney Kore'ye ait bir tankere Pazartesi günü el koymasının ardından Tahran ile Seul arasında başlayan diplomatik kriz devam ediyor. Güney Kore'den bir heyetin tankerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere İran'a gideceği bildirildi. Bu arada Güney Kore'ye ait bir destroyer de Basra Körfezi yakınlarına konuşlandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, destroyerde korsanlıkla mücadele birimi askerleri bulunduğunu ve görevlerinin el konulan tankerdeki Güney Kore vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu açıkladı. Güney Koreli askeri bir yetkili, askerlerin saldırgan bir operasyona içinde olmayacağını belirterek "Sorun diplomasiyle çözülmeli" diye konuştu.

Diplomatik girişimler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çoi Yong-Sam, hükümeti temsil eden bir heyetin en kısa zamanda Tahran'a gideceğini ve sorunun ikili ilişkileri yoluyla çözüme kavuşturmaya çalışacağını belirtti. Sözcü, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çoi Jong-Kun'un daha önceden planlanmış olan Tahran ziyaretinin ise iptal edilmediği, üç günlük ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini dile getirdi.