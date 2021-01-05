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Tanker krizinin arkasından para çıktı

05.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Tanker krizinin arkasından para çıktı

İran'ın Güney Kore tankerine el koymasının ardından Seul'e ait savaş gemisi Basra Körfezi yakınlarına konuşlandı.

Krizin arkasında Güney Kore bankalarında dondurulan İran fonlarının olduğu belirtiliyor.İran'ın Güney Kore'ye ait bir tankere Pazartesi günü el koymasının ardından Tahran ile Seul arasında başlayan diplomatik kriz devam ediyor. Güney Kore'den bir heyetin tankerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere İran'a gideceği bildirildi. Bu arada Güney Kore'ye ait bir destroyer de Basra Körfezi yakınlarına konuşlandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, destroyerde korsanlıkla mücadele birimi askerleri bulunduğunu ve görevlerinin el konulan tankerdeki Güney Kore vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu açıkladı. Güney Koreli askeri bir yetkili, askerlerin saldırgan bir operasyona içinde olmayacağını belirterek "Sorun diplomasiyle çözülmeli" diye konuştu.

Diplomatik girişimler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çoi Yong-Sam, hükümeti temsil eden bir heyetin en kısa zamanda Tahran'a gideceğini ve sorunun ikili ilişkileri yoluyla çözüme kavuşturmaya çalışacağını belirtti. Sözcü, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çoi Jong-Kun'un daha önceden planlanmış olan Tahran ziyaretinin ise iptal edilmediği, üç günlük ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları, denizi kirlettiği gerekesiyle Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan Hankuk Chemi isimli tankere el koymuş ve gemi mürettebatını gözaltına almıştı. 7 bin 200 ton etanol maddesi taşıyan tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı. Tahran yönetiminin açıkladığı el koyma gerekçesinin aksine, olayın ardındanABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarısonucunda Güney Kore bankalarında bulunan İran'a ait 7 milyar dolar değerindeki fonların dondurmasının olduğu iddia ediliyor.

"Güney Kore 7 milyar dolarımızı rehin tutuyor"

Salı günü bir basın toplantısı düzenleyen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de Güney Kore tankerindeki denizcilerin rehin tutulduğu suçlamalarına yanıt vererek "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir" diye konuştu.

Rebii, Seul yönetiminin Güney Kore'de bulunan İran varlıklarının transferi için bir çaba göstermediğini, fonlar karşılığında İran'ın ihtiyacı olan ve yaptırım listesinde olmayan ilaç gibi ürünleri bile vermeye yanaşmadığını savundu. Rebii buna karşın, tankere el koyma eyleminin bir misilleme olmadığını öne sürdü.

Dondurulmuş fonlar karşılığında koronavirüs aşısı

İran'daki Tehran Times gazetesi Pazar günü, İran hükümetinin dondurulmuş varlıklar karşılığında Güney Kore'den koronavirüs aşısı da dahil olmak üzere bazı mallar almak için bir anlaşma arayışında olduğunu yazmıştı.

Geminin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada ayrıca "Eğer söylendiği gibi el koyma gerekçesi deniz kirliliği olsaydı tankere sahil güvenlik birimlerinin müdahale etmesi gerekirdi" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının denetlenmesini sağlayan uluslararası anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yaptırımları yeninden devreye sokmuştu.

AFP,Reuters/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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