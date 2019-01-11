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Tanker, oto galeri önündeki araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, viraja hızlı giren tanker, kontrolden çıkarak oto galeri önündeki araçlara çarptı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, viraja hızlı giren tanker, kontrolden çıkarak oto galeri önündeki araçlara çarptı. Tankerin çarptığı 3 hafif ticari araç hasar gördü.
Olay, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Dağistan Bozdap idaresindeki 35 KD 5087 plakalı akaryakıt tankeri, yoldaki çalışma nedeniyle zorunlu olarak yan yola geçiş yapılan viraja aşırı hızlı girdi. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarında bulunan oto galerinin önündeki hafif ticari araçlara çarptı. Gürültü ile dışarı çıkan oto galeri çalışanları, polis ve 112 Acil'e haber verdi. Tanker sürücüsü Dağistan Bozdağ, durumunun iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerini geri çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Kazada tankerin çarptığı 3 sıfır araç hasar gördü.
Oto galeri sahibi Nazım Çimen, Burada uzun süredir bir yol çalışması var. Bu çalışmada ilk başlarda uyarı levhası çok fazla yoktu. Sonradan biraz daha eklemeler yaptılar. Burada her kazadan sonra bir tabela eklendi. Buranın yabancısı olan insanlar bu yolu bilmedikleri için yolun düz olmasını fırsat bilerek süratli geliyorlar. Bir anda yol kesişince de kaza oluyor. Bazen maddi hasar oluşuyor, bazı kazalarda ciddi yaralanmalar oldu. Hiç olmazsa haftada 2-3 defa kaza oluyor burada. Şimdi bir tane tanker geldi, girdi buraya. 3 tane aracımızı pert etti. Plazaya zarar geldi. Karayolları'nın burada düzenli bir çalışması olsaydı belki de hiçbir kaza olmazdı dedi.

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