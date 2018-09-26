Tanker park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da park halindeki TIR'a çarpan tanker sürücüsü Ömer Sulun (57) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Ömer Sulun yönetimindeki 21 GF 973 plakalı tanker, sürücüsü öğrenilmeyen park halindeki 06 KF 142 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü hurdaya dönen tanker sürücüsü Sulun, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi sonucu bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Sulun, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sulun’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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