‘Tanker Saldırılarının Raporu Güvenlik Konseyi’ne Sunulacak’

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Norveç, BM Güvenlik Konseyi’ne BAE açıklarında saldırıya uğrayan dört petrol tankeriyle ilgili yürüttükleri soruşturmanın sonucunu sunmaya hazırlanıyor.

Reuters haber ajansının BAE kraliyet ailesinin sahibi olduğu Sky News Arabia televizyonuna dayandırdığı haberinde soruşturma raporunun Güvenlik Konseyi’ne iletileceği belirtildi ancak konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan deniz mayınlarının hepsinin İran’dan geldiğine neredeyse tamamen emin olduklarını söylemişti. Tahran ise tankerlere saldırdığı iddialarını reddediyor.

12 Mayıs’ta Suudi Arabistan’a ait iki, BAE’ye ve Norveç’e ait birer tanker olmak üzere toplam dört tankere saldırılar düzenlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Saldırılar Hürmüz Boğazı’nın hemen dışında BAE’ye ait Füceyre emirliği açıklarında meydana gelmişti. Hürmüz Boğazı petrol ve doğalgaz nakliyatının hayati güzergahlarından. Boğaz, Körfez Arap ülkeleriyle İran arasında yer alıyor.