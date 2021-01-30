HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanker yağışlı yolda kayarak devrildi

Tanker yağışlı yolda kayarak devrildi

30.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhangazi-İznik Karayolu Keramet kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tanker, yağışın etkisiyle kayıp kontrolden çıktı.

Orhangazi-İznik Karayolu Keramet kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tanker, yağışın etkisiyle kayıp kontrolden çıktı. Tır, dorsesindeki tanker zeytinliğe devrilirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı tanker, Orhangazi’den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zeytinliğe savruldu. Tır’ın arkasındaki tanker zeytinliğe devrilirken, sürücü Tamer Gülçay hafif yaralandı. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılırken, devrilen tırın dorsesi vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu bir süre tek şeritten sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli olduKısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?
1/

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek 2021?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Gözler o açıklamada

Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Esenyurt’ta pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

Pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

Cezaevindeki sevgilisini göremediğini iddia eden genç kız tramvay hattına girdi

Genç kız ortalığı karıştırdı, sebebi 'pes' dedirtti

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Yasak onlara yaradı: Ortaköy'de turist yoğunluğu

Yasak onlara yaradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.