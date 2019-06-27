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Tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, TEM yolunda, bekleme şeridindeki LPG yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Eren yaşamını yitirdi, oğlu Ömer Eren ise yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM yolunda, bekleme şeridindeki LPG yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Eren yaşamını yitirdi, oğlu Ömer Eren ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Eren'in kullandığı 14 BD 372 plakalı otomobil, aynı yöndeki arıza şeridinde bekleyen Özcan Kahraman yönetimindeki 16 EF 596 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Eren, otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Ahmet Eren'i sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekibi ise yaptığı kontrolden yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Eren'in oğlu Ömer Eren'in ise yaralı olduğu anlaşıldı. Ömer Eren, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eren'in cansız bedeni ise Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen tanker sürücüsü Özcan Kahraman, "Ben arıza şeridinde bekliyordum. Arkamdan bir ses duydum. Otomobil arkadan çarpmış" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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