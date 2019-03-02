Tankere çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kontrolden çıkan damacana yüklü TIR, önündeki tankere çarparak, devrildi. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Orhan Bayram'ın kullandığı 06 JTA 19 plakalı damacana yüklü TIR, önünde giden Ali Fuat Özkan'ın kullandığı 42 ACM 361 plakalı tankere çarptı. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri parçalayıp yamaçta sürüklendi, TIR ise devrildi. TIR sürücüsü Orhan Bayram, yaralandı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü Ali Fuat Özkan, TIR'ın arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yamaçtan sürüklendiğini söyledi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

