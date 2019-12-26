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  4. Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi

Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir tankerde 200 kilo esrar ele geçirildi.

Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir tankerde 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 kişiden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde son bir haftada başarılı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 15 bin 910 adet captagon ve 290 adet extacy hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonda narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla arama yapılan bir tankerde zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi.

Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi

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