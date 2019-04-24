Tankerle TIR çarpıştı, otoyol savaş alanına döndü! Korkunç anlar

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul yönüne seyreden Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, Köroğlu Park alanı mevkisinde önünde seyreden Mahmut Özbay idaresindeki 63 BD 324 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.