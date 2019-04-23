Tankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 230 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

İsmi gizli tutulan Yunan bir armatöre ait olan Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum'un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demirledi. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 230 bin litre motorin ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği belirtildi.

1997 yılında Türkiye'de üretildiği ifade edilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi. Dev motoryat Ocak ayında da yine Bodrum'dan 255 bin litre yakıt almıştı.

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