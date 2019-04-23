HABER

Tankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

 BODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 230 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

Tankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 230 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.
İsmi gizli tutulan Yunan bir armatöre ait olan Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum'un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demirledi. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 230 bin litre motorin ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği belirtildi.
1997 yılında Türkiye'de üretildiği ifade edilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi. Dev motoryat Ocak ayında da yine Bodrum'dan 255 bin litre yakıt almıştı.

FOTOĞRAFLI

Tankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdiTankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdiTankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdiTankerler dev motoryata yakıt için sıraya girdi

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları 
Nilüfer’de 23 Nisan coşkuyla kutlandıNilüfer’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Korkunç olay Adana'yı karıştırdı

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Adana karıştıran anlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.