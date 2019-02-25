"Tanklar ateş ede ede çıkacak" emrini verdi, mahkemede inkar etti

Tümen personelinin darbeye direnmesini önlemek amacıyla personele büyük karargahlara terör saldırısı olduğunu, Genelkurmay Karargahında da 17 şehidin bulunduğunu aktaran Kırker, tüm personelin silah başı yapmasını ve araçlara da mühimmat yüklenmesini emretti.

Mahkemedeki tanık ve müşteki ifadelerine göre Kırker, FETÖ'nün darbeye hazırlık aşamasındaki toplantılarda Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanı olarak belirlenmişti. Darbe girişiminin erken saate çekilmesi üzerine 15 Temmuz saat 22.00 sıralarında Zırhlı Birliklere gelen Kırker, askerlere elindeki sözde atama emrini göstererek, komutayı devraldığını söyledi.

FETÖ'nün sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden olduğu iddia edilen Kırker, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Darbe girişimi gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nı işgal eden ve tankların sokağa çıkması emrini veren eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de inkarı sürdüren isimler arasında bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında vatandaşların şehit edilmesine ve yaralanmasına sebep olan darbe sanıkları, tanıkların teşhis ve beyanlarına rağmen savunmalarını inkar stratejisi üzerine kurmayı sürdürüyor.

Tümeni işgal eden Kırker'in emriyle iki tank Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitmek üzere kışladan çıktı. Vatandaşların kışla önünde toplanması ve nizamiye girişlerine araç park etmesi üzerine mühimmat yüklü onlarca tank içeride kaldı.

Akıncı Üssü ve Genelkurmay Karargahını işgal eden FETÖ'cü darbeciler ile gece boyunca telefon irtibatı kuran Kırker, tank personeline "Gerekirse halkı ezsinler, tank topu atsınlar, ihtiyaç olursa uçaksavar mermisi de kullanarak Genelkurmay Bölgesine devam etsinler." emrini verdi.

Kırker, mesaiye çağırdığı teğmenleri gruplara ayırdı ve her bir gruba darbeyle ilgili yapacakları görevleri anlattı. Teğmenler Kırker'in emriyle cephaneliğin kapılarını kırıp tanklara ve Zırhlı Personel Taşıyıcılara (ZPT) mühimmat yükledi.

Kırker'in emrine rağmen bazı askerler tankların çalışma donanımlarını, vites kollarını ve kablo bağlantıları ile sigortalarını bozarak, askeri araçların hareket etmelerini engelledi.

Vatandaşların kışlanın nizamiyelerini kapatması üzerine kaçamayan Kırker ve beraberindeki darbeciler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.