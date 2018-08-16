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Tankları halkın üzerine sürenler hakkında yeni iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığında görevli 16 sanık hakkında, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit olmasına ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı - Dava dosyası, aynı sanıkların halen 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davayla birleştirildi

CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığında görevli 16 sanık hakkında, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit olmasına ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, sanıkların halen yargılandığı Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davayı gören Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, iki davanın birleştirilmesini kararlaştırdı.

Darbe girişimi gecesi tankların birliğin dışına çıkarılması emrini veren ve Güner'in üzerinden düştüğü tankta bulunan sanıklar, "başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yine tanklara karşı koyan Nejmettin Utuş, Abdussamed Erdemir, Cihan Karakoç, Evren Karakoç, Mustafa Şağban, Soner Murat Mirza ve Süleyman Canoğlu'na karşı eylemleri nedeniyle de "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 140'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İddianamede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile şehit Emin Güner'in yakınları da müşteki olarak yer aldı.

Özkaya, bir grup vatandaşla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru seyreden bir tankı durdurmuş, sanıklardan tank komutanı Fatih Mehmet Kılıç, polise teslim edilmişti.

Emin Güner ise 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığından çıkan tanklara karşı koymaya çalıştığı sırada, tankın üzerinden düşerek şehit olmuştu.

Müştekilerden Utuş, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı davası sırasında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği beyanda, darbecilere karşı koymak üzere tankın içine atladığını anlatarak, burada bir darbeci asker tarafından iki bacağından ve kolundan vurulduğunu bildirmişti.

Darbecilerin sözde atama emri ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığına atanan ve tümenden tankları çıkarma emri verdiği belirlenen eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in bir numaralı sanık olduğu davanın diğer sanıkları şunlar:

"İsa Sancaklı, Faruk Yaman, Semih İlhan, Erdal Yetim, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Koray Korkmaz, Ahmet Faruk Çavuş, Burak Çakır, Fatih Mehmet Kılıç, Harun Bulut, İbrahim Akça, Mehmet Ayaz, Süleyman Karaca ve Yusuf Akbulut."

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker Etimesgut Zırhlı Birlikler davası FETÖ iddianame

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