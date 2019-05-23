Sanık Kırker, olay günü Zırhlı Birlikler tümeninde yaşananlar için kendisi ile birlikte dönemin tümen komutanı olan Erdoğan Akyol, eski korgeneral Metin İyidil ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın da yargılanması gerektiğini öne sürdü.

15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler'e gidişinden sonra alarm verdiğini ifade eden Kırker, birlik dışına çıkan 2 tanktan ise haberi olmadığını, bu durumu cezaevindeyken öğrendiğini ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına giderek darbeye yönelik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Tankların kışla dışına çıkışının sorumluluğunu üzerine aldığını beyan eden sanık Kırker, "Alarmı ben verdiğim için tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim. Zırhlı Birliklerde yaşanan olayların hepsinin sorumlusu benim. Sadece Barış Dedebağ'ın çıkarttığı olaylardan hariç." açıklamasını yaptı.

Atamasının Zırhlı Birliklere yapıldığını öğrendikten sonra Etimesgut'taki kışlaya gittiğini anlatan Kırker, tümen komutanı Akyol'a görevden alındığını, yerine kendisinin atandığını bildirdiğini ifade etti.

Akyol'un tümenden ayrılmasından sonra burada görevli bazı subaylarla yaptığı toplantıda, "yurtta sulh konseyi" sözleriyle başlayan bir konuşma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Kırker, "Darbe yapıyoruz diye kimseye emir vermedim." diye konuştu.

Kırker, "Gerekirse tanklar ateş ede ede çıkacak." ifadeleriyle darbeye destek verdiği suçlamalarını da kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki bütün isnatlar, Etimesgut'a giderek görevi devralmam sebebiyle yöneltilmektedir. Darbe koordinesi yapmak ve konsey üyesi olmak suçlamaları doğruyu yansıtmamaktadır." sözleriyle kendisini savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

