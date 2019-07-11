CÜNEYT ÇELİK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 16 tank, 25 zırhlı araç ve 11 askeri kamyonun kuşattığı Kars'ta, darbe gecesi yaşananlar unutulmuyor.
Tankların ve askeri araçların sokakları abluka altına aldığı Kars'ta, hain girişime tanık olanlar, darbe teşebbüsünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaşananları hafızalarından silemiyor.
Darbeci hainler tarafından yakalama emri verilen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte 15 Temmuz gecesi yaşananları AA muhabirine anlattı.
İl Başkanı Çalkın, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları duyar duymaz parti binasını açtırdıklarını ve vatandaşlara, partililere kendilerine destek için çağrıda bulunduklarını söyledi.
- "Bu işin altından kalkacağız dedik ve öyle oldu"
Parti binasının İl Emniyet Müdürlüğüne yakın olduğunu ve dönemin Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile görüştüğünü aktaran Çalkın, "Emniyette birtakım hazırlıklar yapılıyordu, polisler çelik yelek giyiyordu. Bana ilk etapta partide durmamızı söylediler. Partiye geldim ve tüm ilçe başkanlarımı aradım. Dirayetli bir şekilde duracağımızı söyledim ve 'Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız' dedik, öyle de oldu." ifadesini kullandı.
Çalkın, 15 Temmuz gecesi darbeye, tanklara karşı direndiklerini belirterek, tankların birliklerden çıkmasıyla Kars halkının sokaklara döküldüğünü dile getirdi.
Darbe gecesinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen darbeci askerlerle diyaloglarını anlatan Çalkın, şöyle konuştu:
"Oradaki askerlere 'siz emri kimden alıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var, bir Başbakanı var halkın oyuyla gelmiş, siz kimsiniz, kime hizmet ediyorsunuz' dedim. Emniyet Müdürümüzü vermeyeceğimizi halk olarak müdüre sahip çıkacağımızı söyleyerek orada iyi bir direnişle farkındalık yarattık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gecenin seyri değişti, Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra binlerce kişi geldi."
- "Nüfusuna göre en çok tank çıkan illerden biri Kars'tı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra Karslıların sokaklara döküldüğünü vurgulayan Çalkın, "Tüm Kars halkı sokağa döküldü, insanlar çok güçlü bir şekilde canları pahasına vatan, millet, bayrak uğruna ülkelerine sahip çıktı. Çok duygusal anlar yaşadık, herkes canı uğruna bir fedakarlık yaptı. O gece burada tek bir mermi atılsaydı belki yüzlerce şehit verebilirdik. Nüfusuna göre en çok tank çıkan illerden biri Kars'tı." diye konuştu.
Çalkın, 15 Temmuz olayının yaşandığı caddeden geçerken sürekli o geceyi hatırladığına değinerek, Kars halkının darbe gecesi müthiş bir direniş gösterdiğini sözlerine ekledi.
- Belediyenin anons merkezini ele geçirmiştiler
Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri birliklerden 16 tank, 11 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), 11 askeri kamyon ve diğer 25 zırhlı araçla şehir merkezindeki önemli noktalar FETÖ üyesi 400'den fazla silahlı ve mühimmatlı asker tarafından kuşatılmıştı.
Topçu taburu cephaneliğinden 15 bin 700 G3 otomatik tüfek, 8 bin MG3 otomatik tüfek, 4 bin uçaksavar, Komuta Destek Taburu cephaneliğinden 6 bin G3 otomatik tüfek, 700 uçaksavar, bin MP5, Tank Taburu cephaneliğinden 19 bin 400 G3 otomatik tüfek, 2 bin 200 uçaksavar ve 10 bin A4 kule makineli tüfek mermisi askerlere dağıtılmak üzere hazırlanmıştı.
15 Temmuz gecesi Kars'ın birçok noktasını kuşatan ve belediyenin anons merkezini ele geçirilen darbeciler, vatandaşların sokağa çıkmasıyla püskürtülmüştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum