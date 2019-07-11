Parti binasının İl Emniyet Müdürlüğüne yakın olduğunu ve dönemin Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile görüştüğünü aktaran Çalkın, "Emniyette birtakım hazırlıklar yapılıyordu, polisler çelik yelek giyiyordu. Bana ilk etapta partide durmamızı söylediler. Partiye geldim ve tüm ilçe başkanlarımı aradım. Dirayetli bir şekilde duracağımızı söyledim ve 'Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız' dedik, öyle de oldu." ifadesini kullandı.

- "Bu işin altından kalkacağız dedik ve öyle oldu"

Çalkın, 15 Temmuz gecesi darbeye, tanklara karşı direndiklerini belirterek, tankların birliklerden çıkmasıyla Kars halkının sokaklara döküldüğünü dile getirdi.

Darbe gecesinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen darbeci askerlerle diyaloglarını anlatan Çalkın, şöyle konuştu:

"Oradaki askerlere 'siz emri kimden alıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var, bir Başbakanı var halkın oyuyla gelmiş, siz kimsiniz, kime hizmet ediyorsunuz' dedim. Emniyet Müdürümüzü vermeyeceğimizi halk olarak müdüre sahip çıkacağımızı söyleyerek orada iyi bir direnişle farkındalık yarattık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gecenin seyri değişti, Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra binlerce kişi geldi."

- "Nüfusuna göre en çok tank çıkan illerden biri Kars'tı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra Karslıların sokaklara döküldüğünü vurgulayan Çalkın, "Tüm Kars halkı sokağa döküldü, insanlar çok güçlü bir şekilde canları pahasına vatan, millet, bayrak uğruna ülkelerine sahip çıktı. Çok duygusal anlar yaşadık, herkes canı uğruna bir fedakarlık yaptı. O gece burada tek bir mermi atılsaydı belki yüzlerce şehit verebilirdik. Nüfusuna göre en çok tank çıkan illerden biri Kars'tı." diye konuştu.