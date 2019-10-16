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Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırında Türk askerlerinin ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin operasyon için bekleyişini sürdürüyor.

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

TSK tarafından Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 8’inci gününde gözler PKK/YPG’li teröristlerin işgali altında olan Suriye’nin Münbiç ilçesine çevrildi.

MÜNBİÇ SINIRINDA YIĞINAK YAPILDI

TSK, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den askeri gücünü çekeceğini açıklamasının ardından Münbiç sınırına son 1 haftadır yığınak yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. günBarış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

TANKLARIN NAMLUSU MÜNBİÇ'E ÇEVRİLDİ

Suriye Milli Ordusu ile eli tetikte bekleyen TSK, tankların namlusunu da Münbiç’e çevirerek, Ankara’dan gelecek emri bekliyor. TSK ve SMO’nun zırhlı araçları mevzilerde beklerken bir grup askerin de Münbiç sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

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REJİM GÜÇLERİNİ ÇAĞIRMIŞTILAR

Öte yandan, ABD’nin bölgeden ayrıldığını açıklamasının ardından tutuşan terör örgütü PKK/YPG’li teröristler Münbiç’e rejim güçlerini çağırmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
münbiç Suriye Milli Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri

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