Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Nehri üzerinde yağ ve mazot kalıntıları ile yoğun kokunun atıl hale gelen eski devlet hastanesinde bulunan fuel oil ve mazot kazanlarının çalınan vanalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Düzce'den geçen Melen Nehri'nde dün gece saatlerinden itibaren yoğun koku ile birlikte fuel oil ve yağ tabakası görülmeye başladı. Özellikle Bahçeköy Köyü'nde yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız ettiği gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen'den hayvanlar dahi su içemedi.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin yaptığı incelemede ise yağ ve mazot tabakası ile yoğun kokunun sebebinin Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile yaklaşık 2 yıldır atıl bekleyen eski devlet binasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada hırsız yada hırsızların hastanede bulunan fuel oil kazanlarının vanalarını çaldıkları ve kazanlardan akanyakıtın kanalizasyon aracılığı ile Melen Nehri'ne sızdığı anlaşıldı.