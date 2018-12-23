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Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 23:25 | Son Güncelleme

VANALARI ÇALAN KİŞİNİN DÜN GECE YAKALANAN HIRSIZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR Düzce'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen nehrinde görünen kirliliğe eski devlet hastanesinin fuel oil tanklarının vanalarının çalınmasının neden olduğu belirlenirken, vanaları çalan kişinin dün gece yakalanan Z.K.

VANALARI ÇALAN KİŞİNİN DÜN GECE YAKALANAN HIRSIZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Düzce'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen nehrinde görünen kirliliğe eski devlet hastanesinin fuel oil tanklarının vanalarının çalınmasının neden olduğu belirlenirken, vanaları çalan kişinin dün gece yakalanan Z.K. olduğu tahmin ediliyor. Dün gece atıl durumdaki hastaneden hırsızlık yaparken yakalanan Z.K.'nın polisi görünce 17 adet demir doğrama ile 3 adet vanayı atarak kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Bulunan vanaların tankerlere ait olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor. Adliyeye sevk edilen Z.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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