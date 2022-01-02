Tansel Öngel kimdir? "Maske Kimsin Sen?" sunucusu Tansel Öngel aslen nereli, kaç yaşında?

Tiyatro ve dizi oyuncusu olarak bilinen Tansel Öngel, FOX TV'de başlayan Maske Kimsin Sen? programında sunuculuğu üsteniyor. Ekranlarda ilk bölümüyle yayınlanan programın jüri üyeleri araştırılırken, Tansel Öngel'in de hayatı merak konusu oldu. Öngel, daha önce Muhteşem Yüzyıl'da da rol almıştı. Peki Tansel Öngel kimdir?

'MASKE KİMSİN SEN?' SUNUCUSU TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Tansel Öngel, 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştıt. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevine devam etmektedir. Bazı TV dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynamıştır.

Daha sonra Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırmıştır. Öngel, Yaz'ın Öyküsü isimli yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.

