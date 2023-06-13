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  4. Tansiyon bir anda o soruyla yükseldi, İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı yakınına çağırdı! "Haydi tatile, tatile" çıkışına böyle yanıt verdi: "Senin yanına gelirdim ama..."

Tansiyon bir anda o soruyla yükseldi, İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı yakınına çağırdı! "Haydi tatile, tatile" çıkışına böyle yanıt verdi: "Senin yanına gelirdim ama..."

13.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki fabrikada çıkan yangın 4 gün sonra söndürülebildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangının çıktığı binayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi. İmamoğlu sanayi bölgesi çalışanları selamlarken başka bir binadan iş yeri çalışanı İmamoğlu'na "Yeni mi geliyorsunuz?" diye tepki gösterdi. İmamoğlu "Seni duyamıyorum, gel burada konuş" diyerek karşılık verirken diyaloğun devamında yaşananlar da dikkat çekti.

Tansiyon bir anda o soruyla yükseldi, İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı yakınına çağırdı! "Haydi tatile, tatile" çıkışına böyle yanıt verdi: "Senin yanına gelirdim ama..."

Yangının çıktığı noktaya giden İmamoğlu, vatandaşın "Yeni mi geliyorsunuz?" tepkisiyle karşılaşınca tansiyon yükseldi. "Seni duyamıyorum" deyip yakınına çağırdığı vatandaş İmamoğlu'na "Haydi tatile, tatile!" diyerek karşılık verdi.

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OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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"HUKUKİ SÜREÇLER İŞLEYECEK"

İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu şunları söyledi:
“Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir. Organize sanayi bölgemizin yönetimi başkanı gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır.

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"CAN KAYBI OLMAMASI KIYMETLİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi sorumluluk düşüyorsa başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Buradan organize sanayi başkanımızı birazdan ziyaret edeceğim. Binalarla ilgili belki, dayanımla ilgili sıkıntıları olan binalar varsa onlarla ilgili ne yapabiliriz noktasında bir toplantımız olacak."

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"YANGIN BİTTİ, YENİ Mİ GELİYORSUNUZ?"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi.

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YAKININA ÇAĞIRDI

Tepki gösteren çalışan, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' diyerek seslendi. İmamoğlu, 'Seni duyamıyorum, yakına gel' diyerek cevap verdi.

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"YANINA GELİRDİM AMA..."

Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na 'Haydi tatile, tatile' dediği duyuldu. İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" karşılığını verdi.

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