Tansiyon hastalarına limon kabuğu uyarısı

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayacak besin ipuçlarını paylaştı. Dyt. Bayer, özellikle kış mevsiminde başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerde de bağışıklık sisteminin zayıfladığına ve enfeksiyonlarda da artış yaşandığına dikkat çekti. Grip veya soğuk algınlığına yakalanmamak ya da daha hızlı atlatmak için yeterli ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Bayer “Besin alımının azalması veya dengesiz bir beslenme enfeksiyona yakalanma riskini arttırır. Bu anlamda özellikle omega-3, posa, vitamin ve minerallerden zengin besinlerin tüketimine ağırlık verilmeli” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA) KIŞ aylarında, hastalıklara karşı korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek açısından beslenme daha da önem kazanıyor. Ancak soğuk algınlığına karşı korunmak amacıyla limon kabuğu tüketmek tansiyon hastalarına zarar verebiliyor.

MEVSİMİNDEYKEN HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİN

Diyetisyen Bayer, özellikle kışın tüketilmesi gereken besinleri ise şöyle sıraladı: “Omega-3 yağ asitlerinden zengin ve tam mevsiminde olan balık; haftada 2 gün mutlaka tüketilmeli. Roka, maydanoz, yeşilbiber, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu, kivi gibi C vitamini içeren sebze-meyveler ve ceviz, çiğ badem veya fındık gibi selenyum-çinkodan zengin, bağışıklık sistemini güçlendiren yağlı tohumlar günlük beslenmemizde yer almalı. Aynı zamanda kış aylarında özellikle su tüketimi konusunda dikkatli olunmalı ve yeterli sıvı alınmalı.”

SALEP, BOZA, KESTANE VE PEKMEZDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Kış aylarının vazgeçilmezi salep, boza, kestane ve pekmeze ilişkin ise Bayer: “Besin içeriği oldukça zengin olan boza, kestane, pekmez aynı zamanda oldukça yüksek enerji içerir. Dolayısıyla tüketimleri noktasında özellikle de zayıflama dönemindeysek, mutlaka porsiyon kontrolü yapmalıyız. Akşam geç saatler yerine gün içerisinde ara öğün olarak ara sıra tüketilebilir” değerlendirmesinde bulundu” dedi.