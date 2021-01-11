HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tansiyon hastalarında beslenmeye dikkat!

Tansiyon hastalarında beslenmeye dikkat!

11.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tansiyon hastalarında beslenmeye dikkat!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Hem yüksek tansiyonunuz hem de fazla kilonuz mu var? Kilo kaybı sağlayarak kan basıncınızı azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Gözlemsel ve klinik çalışmaların sonuçları ağırlığın kan basıncı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor. 10 kg’lık bir kilo kaybı ile sistolik kan basıncında 5-20 mmHg azalma sağlanabiliyor. Hem kilo vermek hem de kan basıncınızı kontrol altına almak için neler yapabilirsiniz buyurun birlikte bakalım…

İLACINIZ: DASH DİYETİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yüksek tansiyonunun önlenmesi için DASH diyetini geliştirmiştir. DASH diyeti, kan basıncını düşürmekte olumlu etkileri olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden ve protein ve posadan zengin bir diyettir. Bu diyet, sebze ve meyveler, tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri ile balık, tavuk gibi beyaz etler, kurubaklagiller ve sert kabuklu yemişler ile bitkisel sıvı yağların tercih edildiği bir örüntüden oluşur; doymuş yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılır; ayrıca günlük sodyum alımının en fazla 2300 mg’dır.

UYGUN KALORİ KISITLAMASI İLE YAPILAN DASH DİYETİ HARİKALAR YARATABİLİR

144 obez veya aşırı kilolu hipertansif hasta üzerinde gerçekleştirilen önemli bir randomize kontrollü çalışmada katılımcılar, düşük kalorili DASH diyeti; tek başına DASH diyeti veya tek başına normal diyete randomize edildi. 4 ay sonunda, düşük kalorili DASH diyeti ile kilo kaybı sağlanan grupta kan basınca büyük ve önemli bir azalma elde edildi.

Miktarlar bireysel özelliklere göre değişebileceği gibi ortalama olarak günlük olarak tam tahıllardan 4-5 porsiyon; sebze ve meyvelerden 3-4 porsiyon; yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden 2-3 porsiyon ve haftalık olarak yağsız et/balık/tavuktan 3 porsiyon; sert kabuklu kuruyemişler, yağlı tohumlar ve kurubaklagillerden 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketerek sağlıklı kilo kaybedebilir ve kan basıncınızda azalmalar sağlayabilirsiniz.

BU BESİNLER HEM TANSİYONUNUZU YÜKSELTİYOR HEM DE KİLO VERMENİZİ ENGELLİYOR!

  • Yüksek tuz veya sodyum içeren gıdalar: Tuzdaki sodyum kandaki sıvı dengesine etkisiyle yüksek tansiyona neden olur. Yemeklere eklediğiniz tuzun miktarını azaltmanın yanında, turşu, salam-sosis gibi şarküteri ürünleri, hazır çorbalar, paketli ve işlenmiş gıdalar gibi yüksek miktarda tuz içeren besinlerin tüketimini sınırlamalısınız.

  • Şeker ve şekerli besinler: Şeker ve şekerli besinler hem direkt olarak kan basıncına etki ediyor hem de obeziteye sebebiyet veriyor.

  • Trans yağ ve doymuş yağın fazla tüketimi: Paketli ve işlenmiş besinlerin içerisinde bulunan trans yağlar kötü kolesterolü yükseltir, iyi kolesterolü ise düşürür ve bu da hipertansiyon riskini artırır. Aynı zamanda tam yağlı süt ürünleri, krema, tavuk derisi, kırmızı et, tereyağı gibi doymuş yağ içeren gıdaların aşırı tüketimi de kötü kolesterolü yükseltir.

  • Alkol: Tansiyon veya kilo probleminiz var ve alkol tüketiyorsanız, tüketim miktarını ve sıklığını azaltmanızda fayda var.

  • Kolalı içecekler: İçeriğinde bulunan hem yüksek oranda şeker hem de meyankökünden dolayı vücutta sodyumun tutulmasına neden olarak kan basıncını yükseltici etki gösterir ve kilo artışına neden olur.

    • OLMAZSA OLMAZLARDAN: DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE

    Mümkün olduğunca her gün 30-45 dakika düşük-orta yoğunlukta egzersiz yaparak hem kilo kaybı hem de kan basıncınızda azalma sağlayabilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
    Uyarıp, yol gösterdiler: Virüsten korunmak için böyle sevişinUyarıp, yol gösterdiler: Virüsten korunmak için böyle sevişin
    Meryem suresinin meali ve faziletleriMeryem suresinin meali ve faziletleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 0 yorum

    En Çok Okunan Haberler

    Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

    Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

    İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

    Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

    Altın sert düştü!

    Altın sert düştü!

    WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

    WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

    Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

    İlginizi Çekebilir

    Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

    Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

    Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

    Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

    Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

    Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

    İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

    İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

    Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

    Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

    Diğer Haberler

    Sağlık otoriteleri uyardı: 'Covid-19'dan korunmak için sevişirken 1.5 metre ayrı kalın'

    Uyarıp, yol gösterdiler: Virüsten korunmak için böyle sevişin

    Almanya'da kanıtlandı: Ada çayı koronavirüse karşı etkili

    Almanya'da kanıtlandı: Koronavirüse karşı etkili

    Çok eski çağlardan beri kullanılan ada çayı faydalarıyla hastalıklara kalkan oluyor!

    Hastalıklara kalkan! Çok eski çağlardan beri kullanılıyor

    20 yaş dişi nedir? 20 yaş dişi ağrısı geçmiyorsa dikkat!

    Çenenizde basınç ve ağrı hissediyorsanız dikkat!

    Uzman isimden koronavirüs uyarısı: Beyin fonksiyonlarını etkileyebilir

    Uzman isim uyardı! Koronavirüsün bu etkisine dikkat

    Aromaterapi nedir? Aromaterapi yağları nelerdir? İnsanlık tarihi kadar eski! Çin uygarlığından tutun...

    İnsanlık tarihi kadar eski! Genital bölgedeki...

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.