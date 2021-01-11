Tansiyon hastalarında beslenmeye dikkat!

Hem yüksek tansiyonunuz hem de fazla kilonuz mu var? Kilo kaybı sağlayarak kan basıncınızı azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Gözlemsel ve klinik çalışmaların sonuçları ağırlığın kan basıncı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor. 10 kg’lık bir kilo kaybı ile sistolik kan basıncında 5-20 mmHg azalma sağlanabiliyor. Hem kilo vermek hem de kan basıncınızı kontrol altına almak için neler yapabilirsiniz buyurun birlikte bakalım…

İLACINIZ: DASH DİYETİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yüksek tansiyonunun önlenmesi için DASH diyetini geliştirmiştir. DASH diyeti, kan basıncını düşürmekte olumlu etkileri olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden ve protein ve posadan zengin bir diyettir. Bu diyet, sebze ve meyveler, tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri ile balık, tavuk gibi beyaz etler, kurubaklagiller ve sert kabuklu yemişler ile bitkisel sıvı yağların tercih edildiği bir örüntüden oluşur; doymuş yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılır; ayrıca günlük sodyum alımının en fazla 2300 mg’dır.