Tansiyon ilacı, aşk acısına çare olabilir mi?

Travma sonrası stres bozukluğu uzmanı Dr. Alain Brunet, aşk acısı çeken hastalarına terapiden bir saat kadar önce "propranolol" adlı, tansiyon ve migren tedavisinde kullanılan bir ilaç veriyor. Sonra hastadan travmasını yazıp yüksek sesle okuması isteniyor. Dr. Brunet, birkaç seans sonunda anıların silinmemesine rağmen acı vermemeye başladığını söylüyor.

Kanada'da 15 yılı aşkın bir süredir travma sonrası stres bozukluğu araştırmaları yapan bir doktor, aşk acısına karşı bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söylüyor.

McGill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Alain Brunet, terapi seansları ve tansiyon ilaçlarıyla kötü anılardan kaynaklanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu savunuyor.

Dr. Brunet, "yeniden güçlenme terapisi" adını verdiği yönteminde aşk acısı çeken hastalarına terapiden bir saat kadar önce "propranolol" adlı bir ilaç veriyor. Propranolol, beta bloker grubu bir ilaç ve yüksek tansiyonla migren gibi hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.

Daha sonra terapi sırasında hastadan travmasını ayrıntılı bir şekilde yazması, ardından da bunu yüksek sesle okuması isteniyor.